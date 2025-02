Adamavicius è pronto: «Far parte dell’Inter un’emozione incredibile!»

Per Henrikas Adamavicius arriva il momento dei saluti allo Zalgiris Vilnius e delle presentazioni all’Inter. Il portiere lituano classe 2000 è pronto per la nuova avventura nel settore giovanile nerazzurro.

AI SALUTI – Di questa mattina la notizia di un nuovo colpo in prospettiva da parte della dirigenza dell’Inter. Si tratta del giovane Henrikas Adamavicius, che ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima di lasciare lo Zalgiris Vilnius: «Innanzitutto, vorrei ringraziare di cuore gli allenatori dell’organizzazione Kaunas Žalgiris per avermi aiutato a migliorare e per avermi sempre supportato. Entrare a far parte dell’Inter è un’emozione incredibile, spero di poter diventare ancora più bravo di quanto non fossi prima. Il mio viaggio è appena iniziato». Anche il direttore tecnico dello Zalgiris si è espresso su Adamavicius.

Adamavicius approda all’Inter: l’orgoglio dello Zalgiris

PAROLE DI LODE – Linas Treigys, direttore tecnico dello Zalgiris, ha dichiarato su Adamavicius: «Siamo felici di poter preparare giocatori che, dopo aver fatto dei provini in club calcistici famosi, siano in grado di dimostrare il loro valore e di farsi conoscere. Diversi allenatori della Kaunas Žalgiris Football Academy hanno contribuito allo sviluppo costante di Henrikas; i suoi dati, il suo carattere e la sua motivazione sono esemplari. Henrikas non solo si è allenato con squadre della sua età, ma ha anche lavorato con l’allenatore dei portieri e ha preso parte alle sessioni di allenamento della squadra maschile principale. Per queste ragioni, quando aveva solo 16 anni, ha attirato l’interesse di un club come l’Inter e ha firmato un contratto». Non resta, dunque, che vedere Adamavicius all’opera con la maglia dell’Under 17 dell’Inter.