Abiuso a Inter-News: «Migliorato tatticamente. Ottimo lavoro in settimana»

Abiuso ha risposto alle domande di Inter-News al termine della sfida tra Inter e Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni

MIGLIORARE – Abiuso risponde alla domanda dell’inviato di Inter-News a proposito dei progressi fatti in stagione: «Sono migliorato sotto il punto di vista tattico e tecnico. Facciamo un buon lavoro in settimana. Sono contento ma devo migliorare ancora con il lavoro».

RETI – Abiuso parla del gol ritrovato: «È stato importante segnare oggi per sbloccarmi in campionato. Ma l’importante è lavorare per la squadra. I gol in Youth League mi hanno aiutato a sbloccarmi anche in campionato».

FIDUCIA – Abiuso, infine, parla della fiducia: «Ringrazio il mister, lo staff e la società per la fiducia dall’inizio del campionato. Sono contento di aver giocato con un giocatore come Satriano, ha sicuramente più esperienza di me. È bello giocare con lui».