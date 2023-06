Zilliacus protagonista di Manchester City-Inter: ruberà la scena a Zhang?

Zilliacus, a ridosso di Manchester City-Inter, si candida per essere il nuovo numero uno dell’Inter ma non si tratta del nuovo portiere e capitano. Il potenziale erede di Zhang ai vertici nerazzurri è al centro dell’attenzione mediatica nella settimana più importante della stagione

FINALE PER TUTTI – L’avvicinamento a Manchester City-Inter continua. E in casa Inter non tiene banco solo la strategia che Simone Inzaghi (vedi focus) vorrà attuare per provare ad avere la meglio su Pep Guardiola (vedi focus). La partita più ricca, anche se meno spettacolare, si sta giocando fuori dal campo. Il protagonista è Thomas Zilliacus (vedi aggiornamento), che sogna di mettere le mani sul prodotto Inter e non lo nasconde. Dopo l’intervista realizzata dal nostro Ivan Vanoni per Inter-News.it (vedi esclusiva), l’argomento è diventato più caldo che mai. Zilliacus sarà il nuovo proprietario dell’Inter? Le ultime novità che arrivano sembrano andare in questa direzione. A cifre anche importanti ma non è questo ciò che interessa maggiormente. Ciò che interessa al mondo nerazzurro è il progetto aziendale, quindi principalmente tecnico-sportivo ma anche economico-finanziario, che vedrebbe la luce dopo l’eventuale cambio di proprietà. Non è così scontato ipotizzare il futuro di una società sulla base di nomi o semplici cifre. La posizione del Suning Group è in bilico da anni ma a essere in bilico è lo sviluppo del brand calcistico Inter nel mondo. Un progetto auto-sostenibile può essere anche un progetto vincente, una società auto-finanziata non diventa automaticamente auto-sostenibile, figuriamoci vincente. L’Inter ha bisogno di certezze e strategie, non solo di soldi e trofei fugaci. E oggi non è così, ma già da anni.

Manchester City-Inter tra Zhang e Zilliacus

BUONA LA… ULTIMA? – La Finale di Champions League (vedi focus) diventa una vetrina per tutti. Una vetrina per l’Inter di Inzaghi, che chiuderà la stagione con una partita “fuori programma” e potrebbe renderla storica. Ovviamente una vetrina per il Presidente Steven Zhang (vedi focus), che seguirà il gruppo-squadra a Istanbul ed è pronto a (ri)metterci la faccia nel caso in cui lo ritenga opportuno. E alla fine Manchester City-Inter diventerà una vetrina anche per Zilliacus che, nel caso in cui decidesse di svestire i panni di “semplice tifoso”, potrebbe raccogliere quanto seminato nell’ultimo periodo. Chi vive di Inter sa che non sono giorni né settimane e neppure mesi che si parla del potenziale cambio di proprietà, bensì anni. E negli ultimi anni si è ipotizzato qualsiasi scenario con o senza Suning. Con o senza la Famiglia Zhang al controllo. Quote di maggioranza, quote di minoranza, quote paritarie. Cessioni, fusioni, scissioni. Arabia Saudita, Qatar, Stati Uniti d’America. Tutto, qualcosa, niente. Da anni si parla tanto e si scrive troppo sul futuro dell’Inter targata Suning. Adesso è arrivato il momento giusto per capire se si tratta solo di fumo o qualcosa di vero sotto c’è. L’arrosto nerazzurro può cuocerlo proprio lo chef finlandese Zilliacus, magari. L’impressione è che Manchester City-Inter farà solo da sfondo a quello che si preannuncia essere il futuro interista a prescindere dalla Champions League: il punto più alto della gestione Suning o solo il più alto in attesa di altri picchi. Zilliacus aspetta Manchester City-Inter e sogna, Zhang sogna la Champions League e aspetta.