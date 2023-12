Zielinski è il 2 in 1 a 0 che vuole l’Inter: il piano extra Mkhitaryan

Zielinski è il piatto forte del mercato a parametro zero in vista della prossima stagione e l’Inter è in prima fila. Strappare il sì del centrocampista polacco non sembra difficile ma il suo futuro non dipende più dal Napoli. E le riflessioni interiste riguardano solo relativamente Mkhitaryan

AMBIZIONE MEDIANA – L’Inter lavora sul mercato in vista del nuovo anno. E della prossima stagione. Sul taccuino nerazzurro uno dei nomi più importanti è quello di Piotr Zielinski, in scadenza a fine stagione con il Napoli e non intenzionato a rinnovare. Il classe ’94 polacco è probabilmente il centrocampista più ambito della Serie A per via della sua situazione contrattuale. Una situazione che non solo l’Inter monitora da tempo. L’idea nerazzurra è legata al futuro di Henrikh Mkhitaryan, che deve ancora porre la firma sul prolungamento di contratto. Più che sostituto del classe ’89 armeno, Zielinski si candida come erede a tutti gli effetti. Il sogno dell’Inter è creare la coppia Zielinski-Mkhitaryan per innalzare il livello della linea mediana nel ruolo di mezzala di raccordo. E completare il reparto con un altro titolare di livello assoluto anziché con una normale riserva. In pratica, l’attuale centrocampista del Napoli prenderebbe il posto della coppia formata da Davy Klaassen e Stefano Sensi, entrambi in uscita dall’Inter. Una sostituzione due in uno a costo zero: il piano dell’Inter per Zielinski oggi non prescinde da Mkhitaryan. Ma nel caso in cui l’armeno non rinnovasse, l’operazione sarebbe più “obbligata”.