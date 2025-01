Zielinski da Venezia ha la possibilità di prendersi l’Inter

Venezia-Inter può segnare un punto di svolta nella stagione di Zielinski. Il polacco infatti ha la possibilità di giocare titolare, e di avere anche continuità.

OSSERVATO SPECIALE – Piotr Zielinski può essere una soluzione per la trasferta di Venezia, in cui l’Inter dovrà gestire una situazione di emergenza. Il calciatore polacco ha infatti l’occasione di dare una svolta alla sua stagione.

PRIMI PASSI – Il polacco è arrivato in nerazzurro con un ruolo importante. Il suo innesto a parametro zero non è stato di quelli banali. Come elemento di qualità ed esperienza doveva integrare la rosa, alzando il livello generale della squadra. Dando a Inzaghi la possibilità di affidarsi maggiormente alle rotazioni. Un compito fino ad oggi assolto in parte.

OCCASIONE PER DIMOSTRARE – Zielinski infatti ha sì fornito un’alternativa in mezzo al campo, adattandosi anche come regista, ma ancora non ha mostrato il suo livello. Ci sono state partite di buon impatto, specialmente nelle coppe, fermandosi sempre però a un contributo senza un vero picco qualitativo. Tradotto, può dare di più. Può fare ancora un salto. E Venezia-Inter è l’occasione perfetta.

PER ZIELINSKI OCCASIONE DOPPIA IN VENEZIA-INTER

DOPPIA CHANCE – Nella trasferta in terra veneta l’ex Napoli partirà titolare. Mkhitaryan infatti è fuori dalla partita per infortunio. Questo apre le porte a Zielinski, che partirà dal primo minuto nel suo ruolo preferito, col compito di far valere la sua qualità per dipanare le maglie difensive del Venezia. Un primo passo per dare un segnale. Che avrà anche il vantaggio della continuità

CONTINUITÀ – Le condizioni di Mkhitaryan infatti restano da valutare. Ed è difficile che venga rischiato nel prossimo impegno col Bologna di mercoledì. Questo per Zielinski significa avere davanti un’occasione praticamente unica nella sua stagione. Con due partite consecutive da giocare dal primo minuto. I semi delle prime buone prestazioni germoglieranno? Vedremo una svolta?