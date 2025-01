Zielinski ritrova la titolarità con l’Inter: a Venezia si verifica una coincidenza!

Henrik Mkhitaryan si ferma e Piotr Zielinski sale in cattedra. In Venezia-Inter il polacco è destinato a una maglia da titolare, facendo registrare una particolare coincidenza.

MINUTAGGIO E TITOLARITÀ – È nelle Coppe che Piotr Zielinski ha trovato maggior spazio per ora. Anche se in campionato il calciatore polacco ha giocato numerosi scampoli di partita, analizzando i numeri delle titolarità si evince che Simone Inzaghi ha preferito impiegarlo dal primo minuto soprattutto in Champions League. Senza dimenticare, poi, i novanta minuti in Coppa Italia, nell’unica gara della competizione che l’Inter ha disputato finora. Contro il Venezia, però, il polacco ritrova una chance importante anche in campionato, generando così una curiosa coincidenza.

Zielinski e la strana coincidenza di Venezia-Inter

DOPO DUE MESI – L’infortunio di Henrik Mkhitaryan e la situazione di Davide Frattesi permettono a Zielinski di ritagliarsi un importante spazio in Venezia-Inter. Mister Inzaghi, costretto a fare i conti a centrocampo, ha scelto il polacco per sostituire l’armeno nella trasferta di domani contro i lagunari. Caso vuole che l’ultima sfida di campionato disputata dal primo minuto dal numero sette dell’Inter sia proprio quella contro la squadra di Eusebio Di Francesco. In quel caso, però, Zielinski aveva occupato il posto in cabina di regia, sostituendo Hakan Calhanoglu che rientrava dall’infortunio. Da Inter-Venezia del 3 novembre a Venezia-Inter del 12 gennaio, dopo poco più di due mesi il polacco ritrova la titolarità in Serie A sempre contro lo stesso avversario.