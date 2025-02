Zielinski e una ‘sottovalutazione perenne’. La costante del suo inizio all’Inter!

Piotr Zielinski sta disputando la prima stagione con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco è vittima di una ‘sottovalutazione costante e reiterata’, nonostante le buone prestazioni con i nerazzurri.

IL PUNTO – Piotr Zielinski è stato acquistato dall’Inter nella sessione estiva di mercato. Il polacco, arrivato a parametro zero grazie al lavoro della dirigenza nerazzurra sin dal gennaio dello scorso anno, si è gradualmente adattato ai meccanismi della squadra di Simone Inzaghi, dimostrandosi progressivamente in grado di interpretarli con efficacia. Ne sono una prova concreta due delle ultime sfide da lui disputate con i nerazzurri, quella di Serie A contro la Fiorentina e quella di Coppa Italia contro la Lazio. Nel primo caso per i secondi 45 minuti, nel secondo per tutta la partita, il polacco ha dimostrato di poter dare costanza e dinamicità alle sue trame difensive e offensive, rappresentando un punto di riferimento della manovra d’attacco dell’Inter.

Zielinski è il futuro. L’Inter punterà con sempre più convinzione sul polacco

POLIVALENZA – Zielinski si è fatto apprezzare, oltre che per le sue qualità, per una duttilità fuori dal comune. Chiamato in causa nel ruolo di regista, posizione che il polacco non ha mai nascosto di ritenere meno preferibile rispetto a quella di mezzala, l’ex Napoli ha ben sfigurato anche nelle sfide contro avversarie di primario livello. Non vi è dubbio che la polivalenza da lui mostrata nell’arco della stagione rappresenti un fattore che inciderà sulle scelte future dell’Inter.

LO SCENARIO – Con Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani non certi di rimanere all’Inter nella prossima stagione, Zielinski potrebbe essere spostato in pianta stabile nel ruolo di regista, così da ovviare all’assenza di un precedente interprete del ruolo. La fiducia riposta dalla società e dallo staff tecnico nei confronti del polacco è molto alta, grazie al suo rendimento in campo e alla disponibilità a migliorarsi mostrata nella prima parte di stagione. Ora si aprono scenari interessanti riguardo la maniera in cui si concretizzerà nel futuro la sua presenza all’Inter.