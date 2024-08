Zielinski, slitta il debutto con l’Inter: nuova occasione a San Siro?

Per Piotr Zielinski slitta ancora il debutto con la maglia dell’Inter. Assente contro il Genoa per infortunio, il polacco non è sceso in campo nel 2-0 contro il Lecce. Da capire se la sua prima in nerazzurro possa arrivare già contro l’Atalanta.

DEBUTTO SLITTATO – Niente debutto per Piotr Zielinski, uno dei nuovi acquisti dell’Inter e giocatore attesissimo dai tifosi. La sensazione era che, dopo la sua assenza per infortunio nella prima gara stagionale, contro il Genoa, potesse scendere in campo per uno spezzone di partita contro il Lecce. Purtroppo, però, questo non è accaduto. D’altronde, si sa, i cambi a disposizione degli allenatori sono solo cinque e Simone Inzaghi non fa eccezione. Il tecnico ha preferito cambiare sugli esterni e, a centrocampo, mandare in campo lo scalpitante Davide Frattesi, oltre a Kristjan Asllani per dare respiro ad Hakan Calhanoglu. Infine l’ultimo cambio, il tecnico se lo è giocato in attacco, con l’ingresso di Marko Arnautovic.

Zielinski, niente paura: il debutto è questione di tempo. Possibilità a San Siro

ATTESA – In ogni caso il debutto di Piotr Zielinski in maglia Inter è solo questione di tempo. Lui, nel gioco delle coppie di Simone Inzaghi, è il sostituto naturale di Henrikh Mkhitaryan. E in vista della gara di venerdì contro l’Atalanta a San Siro è decisamente possibile che il polacco scenda in campo a partita in corso, proprio davanti ai suoi nuovi tifosi. Chiaramente tutto dipenderà da quale direzione prenderà la partita, ma sulla carta il cambio Mkhitaryan-Zielinski è uno di quelli che ci si può aspettare. A quel punto difficile pensare all’ingresso sia di Davide Frattesi che di Kristjan Asllani, considerando gli svantaggi di cambiare tutto il centrocampo.