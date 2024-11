Zielinski sempre più consapevole del suo ruolo all’Inter. Una certezza

Piotr Zielinski sta ottenendo sempre più spazio all’Inter nelle ultime settimane. Sia da regista che da mezzala, il calciatore polacco si sta adattando con efficacia al sistema di Simone Inzaghi.

IL PUNTO – Piotr Zielinski non è una riserva dell’Inter di Simone Inzaghi, ma un calciatore che merita lo stesso status dei titolari per quanto sta mostrando in campo con la maglia nerazzurra. Il polacco è sempre più importante nelle rotazioni del club meneghino perché sta confermando le ragioni per le quali la dirigenza interista ha deciso di puntare con così tanta convinzione sul suo profilo. In più, oltre all’aspetto tecnico e tattico, Zielinski sta garantendo una disponibilità all’assolvimento delle varie funzioni richiestegli da Inzaghi in base al contesto di riferimento. Non disdegnando di occupare anche posizioni non proprio in linea con le sue preferenze.

Zielinski e il ruolo ideale: all’Inter con una certezza, ma all’occorrenza è possibile un cambio

LA PREFERENZA – Zielinski ha espresso in più occasioni il suo gradimento per il ruolo di regista. L’ultima è stata quella della conferenza stampa svolta dal ritiro della Polonia: «Ho già giocato 2-3 partite in questo ruolo in Nazionale e l’allenatore ha preso questa decisione. Gioco sempre ovunque mi metta l’allenatore. Farò il massimo per dare il meglio per la squadra, ma la mia posizione naturale sappiamo tutti di cosa si tratta. Ancora una volta dirò che è da centrocampista centrale, quello di mezza sinistra». Parole che dimostrano un adattamento al contesto che non può che far sorridere il suo allenatore e la dirigenza nerazzurra. Perché il talento è solo una delle componenti che contraddistinguono il calciatore polacco.