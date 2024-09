Zielinski per facilitare un processo: la svolta voluta dall’Inter!

Piotr Zielinski rappresenta un’alternativa di lusso di cui dispone il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi per il suo centrocampo. Il calciatore polacco potrebbe essere un fattore importante nel contesto del disegno dei nerazzurri.

IL PIANO – Piotr Zielinski è stato acquisto dall’Inter, nella finestra estiva di calciomercato, per poter agevolare quel processo finalizzato alla graduale sostituzione di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno, centrale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ha dato tantissimo ai nerazzurri nei suoi anni trascorsi con il club interista. E lo ha fatto sia nel rendimento in campo, da top nel suo ruolo, che nella leadership assunta all’interno dello spogliatoio. Un uomo dalle poche parole, ma sempre in grado di incidere nelle menti dei compagni con le sue frasi motivazionali.

Zielinski e la prova già garantita contro il Manchester City: l’Inter ne conosce le qualità

PRIMA DIREZIONE – Zielinski ha esordito con la maglia dell’Inter nel match di Serie A contro il Monza, pareggiato per 1-1. In quell’occasione, il polacco ha iniziato a prendere le misure con gli equilibri e le dinamiche del centrocampo nerazzurro. Ben diverso il suo rendimento contro il Manchester City, match in cui ha iniziato a dare i primi sprazzi delle sue capacità nella gestione del pallone anche contro avversari solidissimi. Ciò che ci si attende è una costanza di rendimento tale da confermare le capacità del polacco sul terreno di gioco, magari già a partire dalla prossima sfida con l’Udinese.