Zielinski pronto per Monza-Inter? Le sue parole certificano una realtà

Piotr Zielinski non ha ancora fatto il suo esordio con l’Inter in una partita ufficiale. L’incontro con il Monza di domenica 15 settembre potrebbe essere l’occasione per vederlo calcare i campi di Serie A con la maglia dei nerazzurri.

LA SITUAZIONE – Piotr Zielinski rappresenta uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo dell’Inter. Il calciatore ex Napoli è stato acquistato, a parametro zero, per poter arricchire il centrocampo di un’ulteriore pedina importante sia in patria che in Europa. Definendo, in questo modo, la presenza di tre batterie di potenziali titolari in questa zona del campo. Sostituire Henrikh Mkhitaryan nello scacchiere di Simone Inzaghi non sarà per nulla semplice, ma il polacco ha scelto i nerazzurri con la volontà di misurarsi a livelli molto alti.

Zielinski in buone condizioni fisiche per l’Inter: la Polonia lo dimostra!

UNA POSIZIONE – In occasione del match di Nations League vinto dalla Polonia contro la Scozia per 3-2, il centrocampista dell’Inter è stato impiegato nel ruolo di regista. A testimonianza della sua duttilità e della sua propensione al sacrificio laddove richiesto per il bene della squadra di sua appartenenza. Di tale novità ha parlato lo stesso Zielinski al termine del match con gli scozzesi: «Ho giocato da regista? Lo sapevo da tempo. Il vice allenatore Sebastian Mila è venuto a Milano e mi ha chiesto se fossi stato pronto nel caso ci fosse stata quest’esigenza. Ho risposto che non c’erano problemi. Abbiamo molti ragazzi creativi a centrocampo. Oggi la nostra seconda linea era leggera e tecnica, ottima cosa».