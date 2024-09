Zielinski pronto al debutto? La situazione in vista di Monza-Inter – SM

Piotr Zielinski potrebbe ricevere per la prima volta in stagione la ricompensa della titolarità, con l’Inter, in occasione della sfida con il Monza. Si parla di ricompensa perché il suo lavoro e il suo impegno per convincere Simone Inzaghi a schierarlo dal primo minuto.

LA SITUAZIONE – Piotr Zielinski tornerà ad allenarsi con l’Inter nella giornata di domani, martedì 10 settembre, dopo aver terminato il suo impegno con la Polonia in Nations League. La speranza del centrocampista polacco è quella di convincere il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a preferirlo ad Henrikh Mkhitaryan per la prima volta in questa stagione. L’idea del trittico che vedrà impegnati i meneghini, con il Manchester City e il Milan da affrontare nei 7 giorni successivi alla sfida contro il Monza, fa dire a Sport Mediaset che il polacco potrà almeno calcare i campi della Serie A con la maglia nerazzurra. Evento finora non avvenuto in stagione.

Zielinski pronto, così come altri calciatori dell’Inter: il ritorno dalla Nazionale!

ALTRI RIENTRI – Per quanto riguarda gli altri giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali, per mercoledì è previsto il ritorno in gruppo dei seguenti calciatori: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Marko Arnautović, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Per giovedì, invece, è previsto il rientro agli allenamenti con l’Inter da parte di Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Kristjan Asllani e Denzel Dumfries.