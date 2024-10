Zielinski, un percorso iniziale all’Inter dai contorni ben definiti

Piotr Zielinski è stato inserito dal primo minuto della sfida tra Inter e Stella Rossa. Il tecnico Simone Inzaghi lo ha schierato titolare nei primi due incontri di Champions League, in discontinuità rispetto a quanto accade in Serie A.

IL PUNTO – Piotr Zielinski ha iniziato in maniera ottimale il suo percorso in Champions League con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ex Napoli si è infatti disimpegnato con efficacia sia nella sfida pareggiata all’Etihad contro il Manchester City che nel successo casalingo per 4-0 contro la Stella Rossa. In quest’ultima occasione, stante la minore predisposizione al possesso palla del club serbo, il polacco si è attivato in maniera principale nel convertire l’azione da difensiva in offensiva, impegnandosi a far girare velocemente il pallone al fine di trovare impreparati i difensori avversari.

Zielinski pronto a entrare in corso d’opera: un valore aggiunto per l’Inter

UNA CONSIDERAZIONE – Zielinski dovrebbe essere sostituito da Davide Frattesi dal primo minuto della sfida contro il Torino in Serie A. Il calciatore italiano è stato impiegato dalla panchina nel match contro la Stella Rossa, stante la convinzione di Simone Inzaghi di puntare sui due esperti Zielinski ed Henrikh Mkhitaryan nella sfida di Champions League. Diverso dovrebbe essere il discorso in Serie A, con il classe 1999 che intende confermare quanto di buono mostrato sia in termini offensivi che di gioco contro l’Udinese.

UNA DOTE – Subentrando durante l’incontro con il Torino, in realtà, Zielinski potrebbe assicurare un vantaggio in termini di soluzioni disponibili per i nerazzurri in corso d’opera. Il riferimento è all’abilità del polacco nel tiro da fuori area, una qualità indubbiamente presente nel repertorio del centrocampista ex Napoli. L’auspicio è che possa trovarla il prima possibile con indosso la maglia dell’Inter.