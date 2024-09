Zielinski, una pazza idea per Monza-Inter? Un’ipotesi da non escludere

C’è ancora tanta incertezza sulle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista di Monza-Inter di domani sera, dovute più che altro alla necessità di rotazioni, oltre allo stato di forma di diversi giocatori con le maglie delle rispettive nazionali. E potrebbe prendere piede una pazza idea relativa a Piotr Zielinski.

SCELTE A CENTROCAMPO – Con un Davide Frattesi in formissima e la necessità di far debuttare Piotr Zielinski, a centrocampo sono diversi i dubbi che attanagliano Simone Inzaghi in vista di Monza-Inter. Le sue seconde linee scalpitano e richiedono – a ragione, visto lo stato di forma – spazio in campo. Specialmente alle porte del debutto in UEFA Champions League contro il Manchester City. Il che richiede l’inizio delle famose “rotazioni”. Difficilmente, vista l’importanza anche della gara di domani sera all’U-Power Stadium, il tecnico andrà a cambiare tutto il suo centrocampo titolare. Più probabile che i cambi saranno due, il che porta per forza di cose a dover escludere qualcuno tra le riserve. Quantomeno dal primo minuto.

CAMBIO RUOLO – Al momento dei tre centrali, il più probabile a rimanere fuori dal primo minuto è Piotr Zielinski. Con i cambi Barella-Frattesi a destra e Asllani-Calhanoglu davanti alla difesa. E la conferma, così, di Henrikh Mkhitaryan a sinistra. Ma attenzione a una “pazza” idea che potrebbe prendere piede nelle prossime ore. Ovvero la decisione di cambiare, di fatto, ruolo al polacco. E farlo giocare proprio davanti alla difesa in qualità di playmaker, un ruolo che ha già anche coperto con la maglia della Polonia, in nazionale. Una soluzione che gli permetterebbe finalmente di debuttare in nerazzurro e di non stravolgere troppo il centrocampo.

POSSIBILE PROBLEMA – A corredo, resta comunque un possibile problema di gestione. Con una scelta simile riguardo all’impiego di Piotr Zielinski, infatti, si andrebbe ad affossare Kristjan Asllani, il vice di fatto di Hakan Calhanoglu in quella posizione. Una sorta di “bocciatura” che andrebbe a stridere con le scelte di gestione della rosa fatte fin qui da Simone Inzaghi nella sua esperienza all’Inter.