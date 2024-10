Zielinski out? Frattesi come in campo può attaccare lo spazio

L’assenza di Zielinski porta una nuova opportunità per Frattesi per consolidare la sua crescita. Con la Roma ci sarà spazio per lui, e come fa in campo dovrà attaccarlo.

TRE PER DUE POSTI – L’infortunio di Zielinski, per quanto leggero, toglie a Inzaghi un’opzione per il suo centrocampo. Il che ha una ripercussione logica: il tecnico ha tre giocatori disponibili per coprire il ruolo di interno. Il che significa che o da titolare o da cambio ci sarà posto per tutti. Di conseguenza, Frattesi scalpita. E ha una nuova occasione.

EVOLUZIONE TECNICA – Il centrocampista della nazionale è sempre alla caccia di spazio in maglia Inter. E Inzaghi glielo sta dando. Frattesi ha nove presenze su nove partite stagionali, e tre le ha giocate da titolare. Due delle quali arrivate approfittando dell’assenza di Barella, uno dei quattro interni a disposizione. Una situazione che si ripete adesso con Zielinski. E quindi appunto c’è una nuova occasione.

ATATCCARE LO SPAZIO – Frattesi è un giocatore in crescita. Tra Inter e Italia ha dimostrato di aver aggiunto elementi al suo gioco. Andare ancora in campo gli permetterebbe di consolidare la sua dimensione. Facendolo diventare un’alternativa sempre più credibile. L’ex Sassuolo quindi deve sfruttare ogni occasione. E Roma-Inter è una di queste. Frattesi deve attaccare lo spazio, esattamente come fa in campo.