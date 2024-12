Zielinski, nuova chance in Bayer Leverkusen-Inter? Una sensazione

Piotr Zielinski ha fin qui avuto adeguato spazio nei match di Champions League dell’Inter, anche nell’ottica del ragionamento applicato dal tecnico Simone Inzaghi tra campionato e coppa: un’idea prevale per quanto riguarda la sfida con il Bayer Leverkusen.

LA SFIDA – Piotr Zielinski intende essere protagonista in Bayer Leverkusen-Inter, match in programma domani martedì 10 dicembre alle ore 21 alla BayArena. Il calciatore polacco ha disputato da titolare le partite contro il Manchester City, la Stella Rossa, l’Arsenal e il Lipsia. Unica gara di questa Champions League da lui iniziata dalla panchina è stata quella di Berna contro lo Young Boys, nella quale è entrato a 30 minuti dalla fine. Tale realtà dimostra quanto Simone Inzaghi punti su di lui per le sfide della massima competizione europea, consapevole della sua capacità di incidere a livello continentale.

Zielinski dovrebbe partire titolare in Bayer Leverkusen-Inter: chi accanto a lui?

A CENTROCAMPO – Oltre a Zielinski, a centrocampo si potrebbe assistere alla presenza di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. I due pilastri della mediana nerazzurra non dovrebbero essere assenti in una sfida dall’elevato tasso di difficoltà come quella contro il Bayer Leverkusen, squadra al momento rientrante tra le otto qualificate agli ottavi di finale della Champions League. Il compito da svolgere non sarà per niente facile, considerando l’abilità nella gestione rapida del pallone da parte dei tedeschi, ma il centrocampo nerazzurro vorrà dimostrare di non essere da meno.