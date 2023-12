Zielinski nei piani dell’Inter 2024/25: upgrade solo in un caso

Piotr Zielinski è uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter per la stagione 2024/25. Il centrocampista polacco può portare qualità nella mediana nerazzurra. Ma il suo eventuale ingaggio può aumentare il livello del centrocampo Inter solo in un caso.

NOME FORTE – L’Inter ha il mirino puntato su Piotr Zielinski. E i motivi per cui il centrocampista del Napoli Campione d’Italia piace molto a Beppe Marotta e Piero Ausilio sono presto detti. Il polacco conosce benissimo il campionato italiano (350 presenze in Serie A), ha uno stipendio perfettamente in linea con i parametri dell’Inter (3,5 milioni netti all’anno) e a giugni si libererà a parametro zero. Caratteristiche troppo appetitose per rimanere fuori dai radar nerazzurri. Tuttavia le riflessioni del club devono concentrarsi su un altro aspetto.

BACKUP PRONTO – Per il suo stile di gioco, Zielinski nell’Inter ricoprirebbe un ruolo simile a quello di Henrikh Mkhitatyan. Nonostante la negazione di Marotta. E l’eventuale ingaggio del polacco non andrebbe in contrasto col rinnovo ormai prossimo dell’armeno. Zielinski può rappresentare la versione più giovane di Miki, avendo cinque anni in meno. Arriverebbe quindi per farlo rifiatare, dato che nessun profilo nell’attuale rosa dell’Inter si avvicina a quello di Mkhitaryan. Ma sono tanti i fattori da considerare per dare all’eventuale arrivo di Zielinski all’Inter il giusto status.

INCASTRO IN MEDIANA – Considerando lo stipendio che i nerazzurri potrebbero offrire a Zielinski, leggermente migliorativo dell’attuale, il polacco non può accontentarsi di fare la riserva. Al tempo stesso è difficile ipotizzare l’attuale mediana dell’Inter, la migliore finora in Serie A, senza uno dei tre protagonisti (Barella e Calhanoglu oltre al già citato Mkhitaryan). Zielinski può quindi inserirsi in questo contesto come “quarto titolare” al momento. Partendo come elemento attivo delle rotazioni, un po’ come Davide Frattesi in questa stagione. Con l’obiettivo di diventare titolare nel medio-lungo periodo, quando Mkhitaryan non sarà più in grado di fare la differenza per sopraggiunti limiti di età.