ZIelinski in Inter-Lazio dimostra leadership a centrocampo

Zielinski è stato tra i protagonisti di Inter-Lazio. Il polacco ha risposto alle necessità della gara, dando spessore al centrocampo.

RISCATTO IN CAMPO – Zielinski nella sua prima stagione all’Inter sta vivendo diversi alti e bassi. Anche Inter-Lazio si inserisce in questo solco. Il polacco infatti non aveva particolarmente brillato nelle sue ultime uscite, soprattutto in quelle da titolare. Ma in Coppa Italia si è ritrovato, dando spessore alla mediana nerazzurra in una partita in cui serviva davvero. Il centrocampista polacco, dopo una prima parte di stagione, un po’ sottotono, sta finalmente alzando il livello.

Zielinski incisivo in Inter-Lazio: prova da leader!

PROVA DI SPESSORE – Il turnover di Inzaghi infatti aveva fatto perdere diversi riferimenti alla squadra. Il rischio che il centrocampo naufragasse c’era. Zielinski però si è impegnato per impedire questa deriva. Il numero sette non ha giocato una partita straordinaria, ma ha fatto sentire il suo peso. Facendosi trovare dove doveva, portando calma e giocate qualitative. Una prova di leadership e di pazienza. Poi a uno come lui si può sempre chiedere qualcosa di più, specie nella rifinitura. Ma questa prestazione restituisce un giocatore calato nelle dinamiche di squadra e capace di leggere e interpretare i momenti. Una prova da leader.