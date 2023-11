Zielinski-Inter, interesse concreto! Uno pronto a cedere il testimone

L’Inter segue con interesse Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli a fine stagione. A Milano il centrocampista potrebbe raccogliere il testimone di un pilatro nerazzurro.

AUMENTO DI TEMPERATURA – Il contratto che lega Piotr Zielinski al Napoli scadrà il 30 giugno 2024. E al momento non sembra esserci grande apertura del polacco al rinnovo. Motivo per cui l’Inter, sempre attenta a monitorare i possibili acquisti a parametri zero, sta manifestando sempre più esplicitamente l’interesse per un futuro ingaggio. Ovviamente con un sostanzioso aumento salariale rispetto ai 3,5 milioni che Zielinski percepisce oggi a Napoli (fonte: Capology.com). E questo sembra l’unico vero nodo attorno al quale può evolversi la trattativa, dato che la destinazione sarebbe gradita a Zielinski. Perché, da un punto di vista tattico, il numero 20 partenopeo rappresenterebbe il ricambio organico di un profilo già presente nella rosa dell’Inter.

COPIA CARBONE – Confrontando le statistiche di Zielinski con Henrikh Mkhitaryan, appare ancor più chiaro l’interesse da parte dell’Inter. Basta guardare i grafici di FootData, partner di Inter-News.it per questi dati:

In fase di possesso, i due centrocampisti si equivalgono. Anzi, nonostante Zielinski occupi lo stesso spazio di Mkhitaryan (centro-sinistra sulla mediana), il primo è molto più attivo nelle verticalizzazioni per gli attaccanti (22,08 a partita contro le 16,58 dell’armeno). Cosa che lo porta di conseguenza a produrre più assist (2 a 1). L’aspetto in cui Mkhitaryan è ancora davanti è invece la fase di copertura, come per Andrea Colpani (altro obiettivo di mercato dell’Inter). Al netto del numero di contrasti tentati (0,25 a partita ciascuno), l’armeno nerazzurro ne vince di più (0,25 vs 0,17) e recupera anche più palloni (6,8/partita contro 3,9). Una differenza tuttavia risibile nelle valutazioni dell’Inter, che punta a ingaggiare l’erede più giovane (cinque anni di differenza) di Mkhitaryan, così da tenere in rosa l’armeno (previo rinnovo) dosandone maggiormente l’utilizzo (terzo giocatore di movimento più impiegato in questa stagione).