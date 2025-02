Zielinski in campo in Inter-Fiorentina? Opzione reale per ovviare a un problema

Piotr Zielinski non è entrato in campo nel match perso dall’Inter contro la Fiorentina con il punteggio di 0-3. Il centrocampista polacco potrebbe rappresentare una scelta volta a ovviare a un problema del centrocampo nerazzurro.

IL PUNTO – Piotr Zielinski non ha fatto il suo ingresso in Fiorentina-Inter, match vinto dai toscani per 3-0. Il polacco aveva, invece, disputato un’ottima partita contro il Milan, in occasione dell’1-1 con cui i nerazzurri hanno evitato di rimediare la terza sconfitta consecutiva contro i rossoneri. La sua assenza contro la viola, giustificata dall’esigenza di inserire i titolarissimi, che avevano iniziato il match dalla panchina, e i calciatori offensivi, potrebbe non ripetersi in occasione del remake del confronto con i toscani di lunedì 10 febbraio.

Zielinski e un’utilità per l’Inter contro la Fiorentina

VALORE AGGIUNTO – La presenza di Zielinski contro la Fiorentina potrebbe assolvere a più obiettivi: innanzitutto, quello di sostituire un Hakan Calhanoglu apparso non ancora al meglio dopo essere tornato dall’infortunio rimediato a inizio anno; in secondo luogo, quello di contribuire alla crescita di Zielou sotto il profilo della quantità, componente fondamentale per un buon regista. Nel secondo tempo, Calhanoglu potrebbe poi fare il suo ingresso in vista di garantire, con un apporto “depurato” dalla stanchezza data dall’aver iniziato il match dall’inizio, il massimo livello possibile rispetto alla sua situazione attuale.