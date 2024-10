Zielinski, Inter in attesa: Young Boys e una data auspicata

Piotr Zielinski si sottoporrà a esami strumentali per accertare l’entità del problema fisico avvertito con la Polonia nell’ultima sfida contro la Croazia: l’Inter attende, con lo Young Boys come data di riferimento.

IL PUNTO – Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, è uscito nel secondo tempo della sfida pareggiata per 3-3 dalla sua Polonia contro la Croazia a causa di un problema muscolare. Il centrocampista ha provato a rassicurare sulle sue condizioni nel post-partita del match durante un’intervista a Tvp Sport: «Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione».

Zielinski e il recupero: non tanto la Roma, ma un altro obiettivo con l’Inter

UNA DATA – Ora è opportuno far partire l’analisi dalla strategia finora adottato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi tra Serie A e Champions League. In base a essa, la prossima partita in cui il polacco sarebbe stato visto come il “titolare naturale” non è quella di Roma ma la sfida contro lo Young Boys. In tal senso, Zielinski ha disputato dal primo minuto le due gare contro il Manchester City e la Stella Rossa, disimpegnandosi ottimamente in entrambe le occasioni. Quello cui ci si sarebbe attesi è dunque un suo potenziale ingresso nel corso del match contro i giallorossi per poi essere al meglio contro gli svizzeri.

TURNOVER – Inzaghi ha deciso di dare un’applicazione concreta al suo obiettivo di far ruotare la squadra in vista delle varie competizioni stagionali. Rispetto all’anno scorso, in cui ci sono stati dei titolari fissi in campionato perché l’Inter ha guardato con estrema necessità alla vittoria dello scudetto, nell’anno corrente si è verificato un cambio di passo sostanziale. Gli acquisti di Mehdi Taremi e Zielinski si inserisce idealmente in questa nuova strategia.