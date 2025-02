Zielinski in Inter-Fiorentina funziona da regista offensivo

Inter-Fiorentina ha visto tra i suoi protagonisti anche Piotr Zielinski. Il polacco ha giocato da regista, fornendo una delle sue migliori prestazioni dell’anno.

ANCORA REGISTA – Zielinski e il ruolo di regista, la saga continua. Per quanto il giocatore non gradisca la soluzione, Inzaghi nelle ultime partite lo ha proposto con continuità proprio davanti alla difesa. Con una motivazione precisa. Il tecnico infatti ha cercato qualcosa di diverso. Un’interpretazione più offensiva a livello sia di letture che di possibilità di muoversi palla al piede, in partite in cui la difesa avversaria si presentava singolarmente arroccata. E il polacco ha risposto in modo convincente. Soprattutto in Inter-Fiorentina

REGIA VERTICALE – Nella sfida coi viola Inzaghi ha puntato forte sul suo numero 7, mandandolo in campo subito a inizio secondo tempo al posto di un Calhanoglu ammonito e con un’autonomia ancora limitata. Zielinski è andato in campo prendendo in mano la squadra come mai prima d’ora. Ecco la grafica coi suoi tocchi presa da Whoscored:

In 49 minuti ha toccato 48 palloni, realizzando 32 passaggi su 38 di cui 27 in avanti. Ben 4 i passaggi chiave prodotti, con anche 2 tiri e un fallo subito. In fase difensiva un intercetto e 6 recuperi, top nell’Inter. In generale soprattutto ha saputo prendere in mano il ritmo della partita, gestendo una fase offensiva continua e martellante con ottimi spunti verticali. Una prestazione che testimonia una netta crescita, anche a livello di personalità.