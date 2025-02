Zielinski garantisce. L’Inter ora deve contemplare una possibilità!

Piotr Zielinski ha disputato un ottimo secondo tempo in Inter-Fiorentina, match vinto dai nerazzurri per 2-1. Il polacco è una garanzia, anche nel ruolo di regista.

LA PRESTAZIONE – Piotr Zielinski è stato uno dei più positivi nel secondo tempo con cui l’Inter si è presa di forza, di volontà e di carattere il definitivo 2-1 contro la Fiorentina. Il calciatore polacco ha garantito, in cabina di regia, un rendimento in linea con le aspettative che hanno accompagnato la decisione della dirigenza nerazzurra al momento del suo acquisto. Non solo forma, ma anche sostanza: la sua prestazione è stata l’indice di una chiara adeguatezza del polacco al ruolo di regista, il più delicato e determinante dello scacchiere di Simone Inzaghi.

Zielinski e un ragionamento che l’Inter deve fare per il futuro

LO SCENARIO – L’efficienza mostrata in campo da Zielinski, il quale è stato in grado di abbinare la solita qualità in fase offensiva a una sostanza non secondaria contro la viola, invita a effettuare una riflessione per il futuro. La dirigenza dell’Inter, infatti, è conscia dell’assenza di certezze riguardo ciò che potrebbe accadere ai propri “registi di ruolo” nella finestra estiva di calciomercato. Sia Hakan Calhanoglu che Kristjan Asllani, infatti, non sono certi di restare all’Inter anche nella prossima stagione.

NUOVA NATURA – Ecco che uno Zielinski “rinnovato”, capace di interpretare stabilmente il ruolo di regista, potrebbe ovviare alla lacuna dovuta alla cessione di uno tra il turco e l’albanese. Il calciatore polacco sta dimostrando di poter ricoprire tale compito, tanto sul piano delle prestazioni quanto su quello della cattiveria agonistica con cui dirige il reparto. Nonostante l’ex Empoli preferisca il ruolo di mezzala, un futuro da scrivere nella posizione di regista risulta sempre più plausibile.