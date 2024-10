Zielinski e Frattesi, dall’Inter alla Nazionale con un dato in comune!

Analizziamo l’impiego dei due centrocampisti nerazzurri Piotr Zielinski e Davide Frattesi, non solo nell’Inter ma anche nelle rispettive Nazionali. Un dato li accomuna.

IN COMUNE – Cos’hanno in comune Piotr ZIelinski e Davide Frattesi se non la maglia dell’Inter che vestono entrambi? Eppure oltre ai colori nerazzurri, e all’essere dei centrocampisti, c’è dell’altro che lega i due calciatori, vicini anche nell’ambito della Nazionale. Uno al servizio di Michał Probierz con la Polonia, l’altro salito in cattedra nell’Italia di Luciano Spalletti, risultano accomunati da un dato particolarmente indicativo.

Zielinski e Frattesi, la Nazionale li unisce più dell’Inter!

NINUTAGGIO – Un dato di fatto legato ai due calciatori è il loro impiego limitato con l’Inter. Tendenzialmente, infatti, Simone Inzaghi tende ad utilizzare i due centrocampisti a gara in corso, e solo in alcune – poche – partite dal primo minuto. Come nel caso delle sfide di Champions League contro Manchester City e Stella Rossa per Zielinski e le ultime di Serie A, contro Udinese e Torino, per Frattesi. Queste ultime sfide hanno fatto alzare il minutaggio del centrocampista italiano con la maglia dell’Inter, arrivando a contare in tutto 379 minuti. Il polacco, invece, ha collezionato finora solo 224 in veste nerazzurra.

PRESENZE DA TITOLARI – La particolarità, soprattutto per Zielinski, risiede nella differenza – seppur poca – di minuti disputati con la maglia dell’Inter e con quella della Nazionale polacca. Con quest’ultima, infatti, il centrocampista ha giocato 234 minuti, dieci in più praticamente. Ma a saltare maggiormente all’occhio è, soprattutto, la continuità come titolare con la Nazionale: tre partite su tre dal primo minuto (con anche un gol messo a segno nell’ultima). Solo due, invece, con l’Inter di Simone Inzaghi. Stesso identico discorso per Frattesi, che con l’Italia conta 242 e tre gare di Nations League disputate da titolare. Ed anche protagonista, considerando i due gol prodotti contro Francia e Israele. Per entrambi adesso arriverà, molto probabilmente, anche la quarta prestazione da titolari, con le ultime sfide della sosta: Polonia-Croazia e Italia-Israele.