Zielinski e l’occasione auspicata: le sensazioni in vista di Monza-Inter

Piotr Zielinski non ha ancora calcato i campi della Serie A con la maglia dell’Inter. Il suo auspicio è che ciò possa avvenire nella sfida contro il Monza, per cui le sensazioni sono queste.

LA SFIDA – Piotr Zielinski mette nel mirino la sfida tra Monza e Inter con cui i nerazzurri torneranno a confrontarsi in Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Il centrocampista polacco ha l’obiettivo di dimostrare a Simone Inzaghi di meritarsi una prima apparizione nella gara contro i brianzoli, fattore da soddisfare grazie alla dedizione al lavoro e al sacrificio. Elementi che l’ex Napoli certamente non considera secondari nella sua attività quotidiana.

Zielinski in vista di Monza-Inter: la possibilità che Inzaghi non esclude!

LO SCENARIO – La sfida contro il Monza potrebbe essere quella giusta. Il fatto che Henrikh Mkhitaryan non abbia finora respirato l’aria della panchina dal 1′ non deve indurre ad escludere categoricamente l’ipotesi di una titolarità di Zielinski contro i brianzoli. Ciò potrebbe essere giustificato in base al trittico che vedrà protagonisti i nerazzurri a partire proprio dalla sfida contro la squadra di Alessandro Nesta, con il Manchester City e il Milan a concludere una settimana di fuoco per la squadra meneghina. Quel che è certo è che il polacco ama le sfide, come da lui stesso riferito dopo l’approdo all’Inter in estate. E, in tal senso, l’idea di conquistarsi la titolarità in un top club come quello nerazzurro potrebbe rappresentare uno stimolo importante per il raggiungimento dell’obiettivo.