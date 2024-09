Zielinski e la conferma di uno status importante. Intelligenza al servizio dell’Inter

Piotr Zielinski ha fatto il suo esordio in maglia nerazzurra, in un match di Champions League, con il pareggio per 0-0 all’Etihad Stadium tra Inter e Manchester City.

ESORDIO TOP – Piotr Zielinski ha disegnato calcio nel match pareggiato tra Inter e Manchester City all’Etihad Stadium. Il centrocampista polacco, alla prima grande occasione in maglia nerazzurra, ha dimostrato di poter tenere testa a uno dei migliori reparti di centrocampo al mondo. E lo ha fatto senza limitarsi alla giocata conservativa, preferendo piuttosto interpretare un calcio all’insegna della propositività e dell’aggressione. Fra le giocate effettuate dal polacco in quella partita, spicca il movimento di corpo con cui ha eluso l’intervento di due avversari al limite della propria area. Trovandosi così nelle condizioni di avanzare fino alla metà campo avversaria, dove ha subito un fallo duro da parte di Ruben Dias.

Zielinski e le soluzioni assicurate all’Inter: il vantaggio per Inzaghi

NUOVE OPZIONI – Il match contro il Manchester City, nel quale si sono disimpegnati in maniera ottimale anche altre “riserve” come Yann Bisseck o Mehdi Taremi, dimostra un importante step in avanti dei nerazzurri a livello internazionale. Rispetto allo scorso anno, infatti, la squadra meneghina può contare su una panchina che, se non può propriamente definirsi al livello dei titolari, si attesta su un livello di tutto rispetto. Ecco che le ambizioni dell’Inter vengono così giustificate, con nessun impegno ritenuto proibitivo in partenza.