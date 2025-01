Zielinski ha un compito non semplice in Venezia-Inter

Piotr Zielinski sarà schierato titolare nella prossima sfida di Serie A tra Venezia e Inter. Il centrocampista polacco, considerati i fastidi fisici di Henrikh Mkhitaryan, potrebbe veder accrescere la propria importanza nel club nerazzurro.

LA SITUAZIONE – Piotr Zielinski rappresenta uno dei calciatori chiamati a dare una svolta alla propria stagione con l’Inter. Non che la prima parte della sua annata sia da giudicare negativamente, ma è inevitabile considerare non sufficientemente espresso tutto il potenziale di cui il polacco è espressione. Ciò è dipeso sia dal normale processo di adattamento ai meccanismi di gioco di Simone Inzaghi che dalla presenza “ingombrante” di un titolare come Henrikh Mkhitaryan. Ora, in Venezia-Inter, l’ex Napoli ha il duro compito di sostituire l’armeno nel contesto di un centrocampo quasi totalmente rinnovato.

Zielinski unisca la consueta qualità a una maggiore quantità nel centrocampo dell’Inter

IL RAGIONAMENTO – Nelle sfide fin qui disputate all’Inter Zielinski ha principalmente messo in atto le sue elevate qualità nella gestione del pallone, anche in contesti ardui come quello di Manchester. Ciò che si è visto meno, come dimostrato in maniera lampante dalla prova offerta nel 4-4 contro la Juventus, è un adeguato ripiegamento in fase difensiva. Sia dal punto di vista dell’intensità che dell’efficacia della pressione nei confronti del portatore di palla avversario.

LO SCENARIO – Dovendo completare un centrocampo composto anche da Nicolò Barella e Kristjan Asllani, Zielinski dovrà saper assicurare entrambe le componenti richieste dal tecnico Inzaghi. Consapevole del fatto che, in caso di problema più fastidioso del previsto per Mkhitaryan, il suo ruolo nell’Inter potrebbe entrare in una dimensione decisamente diversa.