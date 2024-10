Zielinski va a caccia del bis, Empoli-Inter per riconfermarsi!

Zielinski va verso la seconda maglia da titolare di fila in regia. Dopo la partita con la Juventus, ora nuovo test per Empoli-Inter.

BIS – Ziello a caccia del bis. Domani il centrocampista polacco dovrebbe nuovamente ritornare in regia, come già successo durante Inter-Juventus. A Inzaghi è piaciuta la prova dell’ex Napoli come vertice basso. Non solo per la doppietta su rigore messa a referto, ma anche per i tempi di gioco dati alla squadra. Al Castellani, a meno di sorprese, Inzaghi dovrebbe ricollocarlo davanti alla difesa. Difatti, anche a Empoli l’Inter sarà orfana di Hakan Calhanoglu, mentre lo stesso Kristjan Asllani, sostituto naturale del centrocampista turco, non è ancora al cento per cento. Di conseguenza, la Beneamata farà affidamento ancora su Zielinski. Domenica nel derby d’Italia, il polacco si è destreggiato bene nella posizione da play, scambiandosi anche spesso il ruolo con Nicolò Barella nella ripresa. Domani un nuovo esame.

Certezza Zielinski, l’Inter lo ha preso proprio per questo!

PRESO PER QUESTO – Esame importante per Zielinski, che sta trovando sempre più spazio in queste ultime partite. Domani a Empoli, sua casa per circa due anni con 65 presenze e cinque gol segnati, il polacco dovrà confermarsi. D’altronde, il 30enne di Ząbkowice è stato acquistato proprio per questo. Oltre ad essere un giocatore di grande esperienza e dotato di una tecnica sicuramente importante, Ziello (come lo chiama Inzaghi) è apprezzato soprattutto per la sua grande duttilità. Sia da mezzala che vertice basso, con Zielinski si va sempre sul sicuro. A ciò bisogna anche aggiungere la sua straordinaria abilità sui calci di rigore.