Zhang torna a Milano: ritrova un’Inter diversa ma lo stesso Conte

Nelle ultime ore è circolata la notizia che Steven Zhang dovrebbe tornare a breve a Milano (vedi articolo). Troverà un’Inter molto diversa, ma Antonio Conte è rimasto lo stesso condottiero di sempre

REVENANT – Dopo tanta attesa, Steven Zhang dovrebbe riuscire a tornare a Milano in tempo per salutare l’Inter, in vista della decisiva trasferta di Crotone a cui, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente non prenderà parte.

EVOLUZIONE – I nerazzurri potrebbero festeggiare lo scudetto battendo la squadra di Cosmi, e qualora l’Atalanta non dovesse far risultato contro il Sassuolo. Un calcolo (ancora) piuttosto intricato. Quel che è certo è che Steven Zhang troverà un’Inter estremamente diversa dall’ultima volta in cui si è trovato in Italia.

CERTEZZA – Era in autunno e il club nerazzurro stava cercando di guadagnarsi un posto nelle grandi d’Europa, arrancando in campionato mentre il Milan di Stefano Pioli stupiva tutti a suon di risultati. Più di sei mesi dopo, la situazione si è totalmente ribaltata in classifica, ma non solo. Anche in termini di consapevolezza la squadra di Conte è cresciuta in maniera evidente, a dispetto della mesta uscita ai gironi di Champions League.

COMPATTEZZA – Dall’ultima volta in cui Steven Zhang è stato a Milano è passata tantissima acqua sotto i ponti. Nell’ordine, c’è stata l’eliminazione dalla Champions League, l’acuirsi delle voci di cessione di Suning, la rincorsa in campionato, un mercato di gennaio immobile e il blitz Superlega. Sembra passata una vita (e forse è così). Ma l’Inter, in soli sei mesi, ha restituito credibilità alla sua storia. Manca solo un ultimo passo, che Antonio Conte, l’unico a non essere cambiato di una virgola, compirà al fianco del suo presidente.