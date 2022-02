Zhang e la cura dei dettagli: protagonista assoluto del prossimo triennio dell’Inter

Zhang ha prolungato il suo soggiorno in Italia per mettere a posto più cose che riguardano il presente ma soprattutto il futuro della sua Inter. Il Presidente nerazzurro, prima di fare ritorno in Cina, conferma indirettamente il suo impegno per la causa interista. E lo fa diventando il protagonista assoluto di una nota che comunica tutt’altro. Una mossa strategica evidente

IMPEGNO RINNOVATO – Il triplo annuncio odierno dell’Inter (vedi comunicato ufficiale) riguarda il management dell’Area Sportiva. Ma in realtà nella nota nerazzurra è presente un dettaglio non trascurabile. Il rinnovato impegno fino al 30 giugno 2025 di Beppe Marotta (Chief Executive Officer Sport), Piero Ausilio (Chief Sport Officer) e Dario Baccin (Deputy Chief Sport Officer) è legato a un altro impegno “rinnovato” con la stessa scadenza. “Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri tre anni” dice la nota, in chiusura. La specifica, messa addirittura tra due trattini, non è casuale. Da settimane e mesi, anzi un anno ormai, si parla dello scenario che vedrebbe la proprietà Suning cedere le quote dell’Inter. Maggioranza prima, solo minoranza poi. Se sarà così o meno è tutto da vedere, intanto l’Inter di Suning mette un punto: fino al 30 giugno 2025 si continua insieme sotto il controllo della Famiglia Zhang. Il legame, scritto così, sembra davvero indissolubile. E la mossa strategica è chiara. In attesa di altre novità…