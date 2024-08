Zézé val bene uno sforzo dell’Inter: pronto un colpo fotocopia del passato?

La trattativa tra Inter e Nathan Zézé entra sempre più nel vivo. Il difensore vuole i nerazzurri, che non hanno ancora trovato la quadra coi francesi. Ma il passato insegna che il gioco potrebbe valere la candela.

DISTANZA MINIMA – Nathan Zézé è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter per colmare il vuoto alle spalle di Alessandro Bastoni. Il difensore del Nantes piace molto ai nerazzurri, la cui offerta di ieri è però stata rifiutata. La distanza tra offerta e domanda è tuttavia piuttosto ridotta. L’Inter offre 15 milioni, mentre il Nantes ne chiede almeno 20. Uno sforzo per niente insormontabile per quello che sarebbe un acquisto perfetto per gli standard che Oaktree sta tracciando all’Inter.

LINEE GUIDA OAKTREE – Zézé risponde infatti a tutti i prerequisiti della nuova proprietà dell’Inter. Innanzitutto è giovane, avendo compiuto da poco 19 anni (è nato il 18 giugno 2005). E ha un costo del cartellino piuttosto ridotto, come riportato sopra. Pertanto l’Inter colmerebbe un vuoto in rosa sborsando una cifra non elevata per un profilo più che futuribile. Per certi versi, sarebbe un innesto quasi fotocopia di uno del passato più recente.

Zézé vice Bastoni all’Inter, in tutti i sensi

IL PASSATO INSEGNA – Perché lo stesso Bastoni arrivò all’Inter con dinamiche molto simili. La differenza più sostanziale riguarda solo il costo del cartellino, che nel caso del numero 95 fu notevolmente più elevato. L’Inter lo acquistò nel 2017 dall’Atalanta, quando Bastoni aveva un anno in meno di Zézé, per 31,1 milioni di euro. Col senno di poi, un investimento che ha ampiamente generato un ritorno. Con l’italiano classe 1999 che è un pilastro dell’Inter da cinque stagioni, protagonista in entrambi gli scudetti vinti in questo lustro. Prevedere un futuro simile per Zézé all’Inter sarebbe estremamente forzato e prematuro. Tuttavia il suo profilo risulta ideale per rinforzare la rosa nerazzurra, contenendo i costi e parallelamente abbassando l’età media dell’organico. Due obiettivi distanti all’Inter appena 5 milioni di euro.