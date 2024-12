Zenón, talento argentino! Chi è il centrocampista seguito dall’Inter

La missione Sudamericana di Dario Baccin continua in Argentina: la dirigenza dell’Inter sta visionando da vicino Kevin Zenón, centrocampista del Boca Juniors. Un profilo che potrebbe rivelarsi importante per lo scacchiere tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

MISSIONE SUDAMERICANA PER BACCIN – Nelle ultime ore è partita ufficialmente la missione sudamericana di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio. Il diktat è molto chiaro, in piena linea con la nuova filosofia dettata da Oaktree: scovare nuovi talenti che nell’Inter potrebbero avere un futuro importante, un’evoluzione sia in termini tecnici sia in termini economici. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha tirato in ballo diversi nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra. Bisogna andare in Argentina, a Buenos Aires, nel quartiere La Boca. Proprio lì Kevin Zenón gioca e sta facendo vedere cose importanti, ed è lì che si sta concentrando l’attenzione di Baccin.

Talento prematuro: così Zenón si è preso il Boca Juniors

PERNO CENTRALE DEL BOCA – Kevin Andrés Zenón , classe 2001, è nato a Goya, nella provincia di Corrientes. Cresciuto nel settore giovanile dell’Union de Santa Fe, si fa notare già a 19 anni, quando debutta proprio con la maglia dei biancorossi nel 2020, in Coppa Sudamericana contro l’Emelec. Da gennaio di quest’anno è di proprietà del Boca Juniors, che lo ha prelevato per circa tre milioni e mezzo di euro. Gli bastano pochi mesi per diventare un perno centrale della formazione biancoblu, grazie alla sua duttilità e alla capacità di ragionare in mezzo al campo.

Zenón, visione e talento: come potrebbe utilizzarlo Simone Inzaghi

CARATTERISTICHE TECNICHE – Sono diverse le caratteristiche di Zenón, centrocampista attenzionato anche da altri big europee. Centrocampista mancino, è un vero e proprio jolly perché può agire sia da interno di centrocampo sia da esterno sinistro. Ha importanti capacità da regista, per questo motivo è stato utilizzato anche da play. Una visione di gioco intelligente, non ha paura di fiondarsi in avanti e proprio per questo motivo è una delle pedine dello scacchiere del Boca Juniors che crea più occasioni da rete. Sul calciatore è fissata una clausola da 15 milioni di euro, ma nelle ultime settimane ci sono stati diversi attriti con la dirigenza. Attriti che potrebbero facilitare una sua eventuale partenza. Tre gol, cinque assist, più di trenta partite in Primera Division argentina: un curriculum di tutto livello per un calciatore che non ha avuto paura di affermarsi alla Bombonera. Un jolly di centrocampo che potrebbe far comodo a Simone Inzaghi.