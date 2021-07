Zappacosta obiettivo Inter, ecco le sue statistiche al Genoa

Zappacosta è un obiettivo di mercato dell’Inter. L’esterno di Sora viene da una stagione decisamente positiva al Genoa.

RECUPERATO – Davide Zappacosta è una delle opzioni dell’Inter per colmare il vuoto lasciato da Hakimi sulla fascia destra. Il classe 1992 ha grande esperienza in Serie A, e nell’ultima stagione al Genoa ha dimostrato di aver recuperato fisicamente dall’infortunio al ginocchio subito ai tempi della Roma. Un fatto non da poco per un esterno a tutta fascia che ha sempre fatto dell’esuberanza fisica un suo punto di forza.

STATISTICHE – Zappacosta è stato uno dei punti di forza del Genoa nel 2020-2021. 25 presenze per 2047 minuti, 18 volte in campo per 90 minuti senza cambi. Giocando sia a destra che a sinistra, portando sempre un apporto significativo in termini di km percorsi. Come rendimento secondo i rating di Whoscored è il quinto migliore nella stagione dei rossoblù. All’attivo 4 gol e 2 assist. Da sottolineare due dati. I 32 passaggi di media mostrano come il giocatore sia abituato ad essere coinvolto nell’impostazione. Per fare un parallelo, in maglia Inter proprio Hakimi arrivava a 32,7. Altri esterni come Young e Perisic si fermano attorno ai 20. Ma la statistica in cui Zappacosta brilla in modo particolare è nei dribbling. Con 1,3 a gara è il secondo del Genoa in stagione. All’Inter lo sarebbe pure visto che solo Lukaku fa meglio con 1,5. Hakimi si fermava a 0,9, Perisic addirittura a 0,2. Come ovvio parliamo di gioco diverso e atteggiamento degli avversari diverso. Ma l’esterno di Sora ha messo in mostra delle caratteristiche chiare, da appuntarsi.