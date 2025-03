Zalewski torna e con l’Udinese viene provato nel “nuovo” ruolo

Inter-Udinese ha visto il ritorno in campo di Nicola Zalewski. L’ex Roma è stato provato in un nuovo ruolo per via della situazione di emergenza.

NUOVO RUOLO – L’emergenza in cui l’Inter continua a vivere costringe Inzaghi a certi esperimenti. Ad alcuni ci siamo abituati, tipo Bisseck a sinistra. Ma per Zalewski Inter-Udinese ha rappresentato una prima volta. Una sorta di rodaggio, prezioso soprattutto in vista delle prossime partite.

PRIMA VOLTA ALL’INTER – Zalewski è subentrato al minuto cinquantanove, rimanendo in campo quasi quaranta minuti. La cosa da sottolineare però è che Inzaghi per la prima volta lo ha schierato sulla fascia destra. Al posto di Darmian. Fino ad oggi infatti il polacco aveva sempre giocato a sinistra. Ma fino ad oggi Dumfries era disponibile. L’assenza forzata dell’olandese ha costretto a un cambiamento nella gestione. Di cui Inter-Udinese è stata la prima prova.

PROVA GENERALE – Nella sua carriera l’ex Roma si è già disimpegnato sulla fascia destra, quindi non parliamo di un salto nel buio. Il fatto che non sia mai successo prima in maglia Inter però non è casuale. Zalewski con l’Udinese ha fatto un provino. Una prova generale. Inzaghi ha iniziato a dargli minuti nel ruolo che dovrà coprire nelle prossime giornate. Nelle prossime uscite dovrà fare sul serio.