Zalewski soluzione ideale per l’Inter? Le parole di Marotta indicano la via

Nicola Zalewski potrebbe essere il sostituto di Tajon Buchanan, ceduto dall’Inter al Villarreal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le dichiarazioni di Giuseppe Marotta spiegano perché i nerazzurri abbiano virato sul polacco.

LA SITUAZIONE – Nicola Zalewski rappresenta il profilo individuato dall’Inter per occupare numericamente il posto lasciato scoperto da Tajon Buchanan, ceduto dai nerazzurri al Villarreal in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Il calciatore canadese non ha beneficiato, nel club meneghino, del minutaggio da lui auspicato in questa stagione. La scelta di trasferirsi in Spagna potrebbe essere utile per creare i presupposti al fine di un graduale ritorno al suo standard di rendimento visto al Brugges.

Zalewski in orbita Inter: Marotta spiega il motivo

DICHIARAZIONI CHIARE – Zalewski rientra pienamente nei parametri richiesti da Oaktree per investire sul mercato in entrata, trattandosi di un calciatore giovane, futuribile e sul quale poter lavorare in vista di un sostanziale incremento del valore. Inoltre, il suo tipo corrisponde in maniera ideale a quello descritto dal Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta a Sky Sport, nel prepartita di Inter-Monaco, a proposito del calciatore cercato dal suo club per sostituire Buchanan a gennaio: «Le nostre valutazioni sono su quei calciatori che non hanno trovato il giusto spazio, per cui vogliamo dargli la giusta collocazione. In entrata, cerchiamo un profilo giovane, ma che possa inserirsi senza autorità perché abbiamo un’ossatura di squadra che consente di stare tranquilli».