Zalewski, non più eccezione ma regola! Inter, sia da esempio per il futuro

Nicola Zalewski si sta disimpegnando in maniera ottimale con la maglia dell’Inter. Il calciatore polacco sarà sicuramente riscattato dai nerazzurri in estate, a testimonianza di quanto tale caso debba servire da modello per il futuro.

CHE IMPATTO – Nicola Zalewski ha dimostrato, nei 5 mesi finora trascorsi all’Inter, tutta l’utilità di una figura come la sua per la squadra nerazzurra. Una compagine, quest’ultima, dotata di tanti calciatori intelligenti tatticamente e dalle innate qualità tecniche, ma privi per larga parte della capacità di saltare l’uomo attraverso il dribbling e la giocata creativa. In questo scenario, si spiega in maniera immediata l’opportunità di dotarsi di un profilo come quello di Zalewski, giocatore in grado di puntare l’avversario con continuità per cercare di crossare dall’esterno o di trovare la porta grazie al tiro dalla distanza.

Zalewski, futuro già scritto all’Inter. Una strategia da replicare!

SCELTA EFFETTUATA – Sulla base del significativo impatto di Zalewski in maglia nerazzurra, la dirigenza dell’Inter ha già deciso di riscattarlo in estate. Il calciatore arriverà dunque dalla Roma, a titolo definitivo, per una cifra pari a 6,5 milioni di euro. Una somma per nulla eccessiva, se si considera la bontà delle prestazioni garantite da quando è all’Inter.

MODELLO – L’acquisto di Zalewski corrisponde al tipo di ingaggio gradito a Oaktree in quanto funzionale a soddisfare alcune esigenze fondamentali. Innanzitutto quella della futuribilità, dato che il polacco è un classe 2002. Successivamente, quella dei costi in rapporto al valore espresso in campo, con i 6,5 milioni che sono poca cosa rispetto al rendimento manifestato dal ragazzo di Tivoli. Infine, vi è il tema delle caratteristiche, con il suo acquisto che consente di colmare una lacuna sulle fasce nerazzurre. Tali tre pilastri rappresenteranno la base su cui la dirigenza nerazzurra lavorerà in estate. Con l’auspicio di soddisfare tanto le esigenze di Oaktree quanto il desiderio dei tifosi meneghini di conseguire nuovi successi.