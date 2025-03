Zalewski possibile arma per l’Inter. Inzaghi studia nuova strategia!

Nicola Zalewski potrebbe rientrare per la prossima sfida di Serie A dell’Inter contro l’Udinese. Il polacco avrebbe la possibilità di incidere in una posizione strategica del centrocampo nerazzurro.

IL PUNTO – Nicola Zalewski è rimasto ad Appiano Gentile, durante la sosta per le Nazionali, per provare a recuperare in vista dei prossimi impegni con l’Inter. Il calciatore polacco, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, spera di rientrare per il prossimo impegno di Serie A che i meneghini disputeranno contro l’Udinese domenica 30 marzo. In una sfida, quella contro i friulani, che potrebbe effettivamente rappresentare l’opportunità per sperimentare una nuova strategia di stampo inzaghiano.

Zalewski può recuperare per Inter-Udinese: un ruolo da poter assolvere!

LO SCENARIO – Zalewski, grazie alla sua duttilità, può agire sia sulla fascia sinistra sia su quella destra. In tal senso, l’infortunio occorso a Denzel Dumfries potrebbe rappresentare l’impulso per convincere il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a schierare il polacco sulla fascia destra, ovviando in via temporanea alla lacuna data dall’assenza dell’olandese per alcuni dei prossimi impegni dei campioni d’Italia.

SGUARDO AMPIO – Per Zalewski ciò potrebbe costituire l’inizio di una nuova fase della sua esperienza all’Inter. Fondando la sua partecipazione al club nerazzurro su una dinamicità ed eterogeneità di darmaniana memoria, l’ex Roma avrebbe infatti la possibilità di rendere più significativo il suo ruolo esercitato all’Inter. Nella convinzione di poter dimostrare, oltre a qualità tecniche non marginali, una disponibilità a diventare la migliore versione di sé attraverso la dedizione al lavoro e l’attitudine ad assorbire gli insegnamenti dello staff tecnico meneghino.