Zalewski avrà un’occasione in Inter-Fiorentina? Emerge un’ipotesi

Nicola Zalewski è stato l’unico acquisto del calciomercato invernale dell’Inter: contro la Fiorentina, il polacco avrà sicuramente spazio.

IL PUNTO – Nicola Zalewski ha avuto un ottimo impatto in maglia Inter in occasione del derby pareggiato per 1-1 contro il Milan. Dopo la sua assenza nel match perso 0-3 contro la Fiorentina, dovuta alle norme applicabili in materia, il calciatore polacco si auspica di rivestire un ruolo di primo piano nella sfida di San Siro sempre contro i toscani. Al momento, le sue quotazioni di titolarità sono basse, con Simone Inzaghi che dovrebbe puntare su Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro e Matteo Darmian sulla fascia destra. Più probabile, dunque, un suo ingresso a partita in corso per ribadire un vantaggio o recuperare un risultato sfavorevole.

Zalewski difficilmente titolare in Inter-Fiorentina. La situazione

IL TIPO – Zalewski ha dimostrato contro il Milan la forma che potrebbe assumere il suo apporto in campo. Dribbling, personalità e cross sono i tre elementi principali che hanno caratterizzato la sua presenza nel match. Tutte doti di cui Inzaghi ha estremamente bisogno per dare imprevedibilità, frizzantezza e dinamicità a una manovra che spesso incontra una limitazione dovuta all’assenza di qualità nel saltare l’uomo. Tolto Marcus Thuram, infatti, l’Inter non dispone di ulteriori opzioni reali in termini di dribbling funzionale a superare il pressing avversario.

UNA CERTEZZA – Pur dovendo, molto probabilmente, partire dalla panchina, Zalewski avrà comunque la possibilità di incidere nel match contro la Fiorentina. Il calciatore dell’Inter, tenendo conto delle caratteristiche di cui dispone, è in possesso degli strumenti necessari per imprimere il proprio timbro nella sfida. Non è un caso che i nerazzurri abbiano deciso di puntare sul suo profilo, consapevoli di dover incrementare il tasso tecnico sulla fascia.