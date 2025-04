Zalewski, in Inter-Cagliari come col Milan: altra prima volta a San Siro!

Nicola Zalewski è pronto ad accogliere un nuovo importante momento in maglia nerazzurra. La chance di Inter-Cagliari ricorda quella contro il Milan, dove il polacco risulto decisivo.

IMPATTO – Arrivato praticamente allo scadere della finestra invernale di calciomercato, lo scorso 2 febbraio Nicola Zalewski ha potuto assaporare l’emozione di una prima volta in nerazzurro dopo sole ventiquattr’ore dall’arrivederci alla Roma. In quella data, infatti, il centrocampista polacco ha esordito con la maglia dell’Inter nella magica cornice di San Siro, agghindata a festa per il derby casalingo, di campionato, contro il Milan. L’impatto sulla partita del numero cinquantanove fu devastante: entrato al 63′ con i nerazzurri sotto di un gol dalla fine del primo tempo, Zalewski riuscì a rendersi decisivo con l’assist del pareggio, firmato da Stefan De Vrij, praticamente allo scadere del recupero.

Zalewski, quante prime volte: Inter-Cagliari segna un altro passo in nerazzurro

NUOVA CHANCE – Dopo l’esordio a San Siro contro il Milan, per Zalewski sta per arrivare il momento di un’altra prima volta con la maglia nerazzurra. Domani pomeriggio, in occasione di Inter-Cagliari, il polacco potrebbe esordire dal primo minuto davanti ai suoi nuovi tifosi. Qualcosa che, in circa due mesi a Milano, non è ancora mai avvenuto. Simone Inzaghi, infatti, ha sempre impiegato il centrocampista nel corso delle partite. Sul suo utilizzo, bisogna ricordarlo, ha inciso anche l’infortunio, avuto alla fine di febbraio, che lo ha tolto dalla disponibilità dell’allenatore fino alla metà di marzo. In Inter-Cagliari, dunque, arriva un chance importantissima per il classe 2002, che dovrebbe occupare il ruolo sulla fascia sinistra. Il giovane, tra l’altro, è reduce da un altro emozionante momento vissuto in nerazzurro: l’esordio in Champions League, nel corso della sfida vinta contro il Bayern Monaco lo scorso mercoledì.