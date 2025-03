Zalewski in assenza di Dumfries diventa pedina di gestione

Il rientro di Zalewski in casa Inter non è un fatto banale. Il polacco infatti rappresenta per Inzaghi un’importante pedina di gestione sulle fasce.

NUOVO IMPIEGO – Nicola Zalewski entra in una nuova fase della sua esperienza all’Inter. Sembra una frase paradossale per un giocatore arrivato praticamente a febbraio, ma le circostanze portano a un cambiamento. Tutto infatti dipende dall’infortunio di Dumfries, che cambia gli equilibri sugli esterni. Per questo il polacco dovrà essere pronto a evolvere.

QUESTIONE DUMFRIES – Dumfries infatti ha vissuto mesi da titolare assoluto sulla destra. Non solo giocando dal primo minuto, ma non avendo nemmeno cambi. Una situazione che ha permesso a Inzaghi di concentrarsi sulle rotazioni solo sulla sinistra. Inserendo in quel ruolo anche Zalewski. Con l’olandese ai box la questione però cambia. In modo decisivo.

PEDINA FONDAMENTALE – Il ruolo di Dumfries infatti verrà coperto da Darmian. Che però ha altre caratteristiche, e soprattutto rientra da un infortunio. Si può immaginare quindi che andrà gestito. Specialmente alla luce del calendario fittissimo dell’aprile dell’Inter. Zalewski diventa quindi la prima opzione per un cambio sulla destra. L’ex Roma infatti ha già coperto il ruolo in passato ed è a suo agio nella posizione. Oltre a lui per Inzaghi ci sono opzioni solo di giocatori adattati, come Pavard o Bisseck. Il polacco quindi diventa un’importante opzione per la gestione della rosa quantomeno nella prima settimana dopo la sosta.