Zalewski, il jolly da Roma che nessuno si aspettava! Futuro sicuro

Nicola Zalewski ha conquistato l’ambiente nerazzurro e la trasferta di Torino ha convinto anche la dirigenza per il prossimo futuro. Il polacco è diventato il jolly di Simone Inzaghi all’Inter!

ASPETTATIVE – Nicola Zalewski è arrivato all’Inter per sostituire il partente Tajon Buchanan verso il Villarreal in Spagna. L’esterno veniva a Milano al posto del canadese che aveva avuto appena un’occasione da titolare in Coppa Italia con l’Udinese. Solo panchina nell’anno in nerazzurro per il giocatore che ha dovuto superare anche un gravissimo infortunio come la rottura della tibia. Zalewski ha firmato per l’Inter in prestito con diritto di riscatto per un’operazione in totale di 6.5 milioni di euro. Una cifra bassa per le casse del club meneghino, che cercava una riserva e un’alternativa in più sulle fasce.

JOLLY – Nessuno si aspettava molto da Zalewski, eppure il polacco si è ritagliato spazio e ha conquistato la fiducia di tutti diventando il jolly di Simone Inzaghi. Un jolly capace di fare tre partite da titolare e tutte in ruoli diversi: prima esterno destro, poi di sinistra e a Torino mezz’ala di centrocampo. Proprio nell’ultimo match ha trovato il primo gol con una perla a giro sul secondo palo dai 25 metri. Prima era risultato già decisivo comunque: indimenticabile l’assist all’esordio con il Milan al secondo derby di campionato a febbraio. L’Inter ha già deciso di riscattare il giocatore, che anche l’anno prossimo vestirà la divisa della squadra di Inzaghi. Ingaggio da poco meno di 2 milioni di euro per Zalewski, che sta dimenticando il suo ultimo periodo da incubo a Roma con De Rossi prima e con Juric poi.