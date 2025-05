Zalewski e le due carte offerte all’Inter. Il futuro è una conseguenza!

Nicola Zalewski sta rappresentando una soluzione importante, a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi, in questo finale di stagione. Le scelte future dei nerazzurri ne saranno una conseguenza.

LA PRESTAZIONE – Nicola Zalewski è stato indubbiamente il migliore in campo nel match vinto dall’Inter contro il Torino con il punteggio di 2-0. Non solo per lo splendido gol dalla distanza con cui ha aperto le danze, ma anche per la qualità nelle giocate e la costanza manifestata nell’arco dell’incontro. Venendo impiegato da mezzala sinistra, il polacco ha consentito al tecnico Simone Inzaghi di soddisfare una duplica esigenza: superare il Torino, per continuare ad alimentare il sogno scudetto, e trovare una soluzione innovativa da poter riproporre a centrocampo.

Zalewski, varie le doti al servizio dell’Inter. Così è tutto più semplice!

DA SOTTOLINEARE – Oltre ad aver esibito le sue note qualità nel dribbling, Zalewski ha dimostrato di poter essere utile nella costruzione del gioco per vie centrali. Grazie alla sua capacità di non dare punti di riferimento agli avversari granata, il polacco è infatti riuscito a trovare con creatività e intraprendenza delle giocate interessanti (non sempre sfruttate dai compagni). Ponendo le basi per un ragionamento futuro dal quale l’Inter non intende minimamente esimersi.

LA DECISIONE – Comunque andrà questo finale di stagione, il polacco ha già dato dei segnali molto chiari sulla presenza di una personalità affatto scontata. Giocare all’Inter non è per tutti, come sanno anche calciatori di elevata qualità passati senza fortuna da Milano. Nel caso di Zalewski, l’esame è stato ampiamente superato. Certificando una realtà a cui si aggiungerà presto il sigillo finale.