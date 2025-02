Zalewski debutta in Milan-Inter? Un ‘epico’ precedente (più altri 4)

È notizia di pochi minuti l’arrivo di Nicola Zalewski a Milano. Il polacco, arrivato a 24 ore dal derby tra Milan e Inter, potrebbe addirittura esordire domani. Ci sono alcuni precedenti da ricordare. Uno è illustrissimo.

MENO 24 ORE – Fari accesi sul derby di Milano tra Milan e Inter, il terzo stagionale dopo quello dell’andata sempre in campionato e quello di Riad, valido per la finale di Supercoppa italiana. Precedenti vinti dal Diavolo, ma ora la Beneamata vorrà assolutamente vendicarsi anche perché la corsa scudetto con il Napoli, per forza di cose, passerà tanto anche da questo weekend. Infatti, se i nerazzurri alle 18 sfideranno i cugini al Meazza, subito dopo il fischio finale, il Napoli giocherà all’Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri. A proposito di Roma, proprio dalla Capitale è sbarcato pochi minuti fa a Milano Nicola Zalewski. Il jolly polacco, ma nato a Tivoli, si trova già in città e l’Inter sta lavorando per tesserarlo in tempo in vista del derby. Si tratta di un’esplicita richiesta di Simone Inzaghi. Il ragazzo, dunque, non solo potrebbe essere convocato ma chissà potrebbe anche scendere in campo a partita in corso. Zalewski in Milan-Inter? Vi sono dei precedenti: uno è illustre!

Zalewski in Milan-Inter? I precedenti al derby

ILLUSTRE – Quando si parla di debutto in un derby di Milano ovviamente non si può non fare riferimento al precedente più bello e illustre per i colori nerazzurri: ossia all’esordio di Wesley Snejider. L’olandese, protagonista assoluto del Triplete, sbarcò a Milano il 28 agosto e il 29 si ritrovò catapultato da titolare nel derby da José Mourinho. Primo pallone toccato e bolide a riscaldare i guantoni di Marco Storari. Non male. Tra l’altro fa espellere per doppio giallo anche Rino Gattuso.

ALTRI QUATTRO – Gli altri quattro precedenti da ricordare sono: Ivan Perisic, Christian Eriksen, Felipe Melo ed Eder. I primi tre hanno portato fortuna all’Inter. Infatti, sia il croato (protagonista dell’Inter degli ultimi anni) che il centrocampista brasiliano esordiscono alla terza giornata in un Inter-Milan 1-0 deciso da Fredy Guarin. Il danese, invece, esordisce ufficialmente in Serie A con l’Inter nel 4-2 al Milan del 9 febbraio 2020. Infine, vi è il precedente amaro di Eder, che debuttò in un Milan-Inter 3-0 con reti di Alex, Bacca e Niang.