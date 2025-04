Zalewski ha convinto l’Inter. Un obiettivo contro il Parma!

Nicola Zalewski si sta ben disimpegnando nella prima parte della sua nuova avventura all’Inter. Il calciatore potrebbe rivestire un ruolo importante nella sfida del Tardini contro il Parma.

LA SITUAZIONE – Nicola Zalewski può rappresentare un’importante pedina, in termini di qualità e quantità, per le fasce dell’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore polacco, rientrato da un infortunio al soleo della gamba destra, sta gradualmente entrando nelle rotazioni attuate dal tecnico piacentino in vista dell’obiettivo di essere competitivi su tre fronti. Con la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League nel mirino, al club nerazzurro può essere molto utile la presenza di un giocatore come Zalewski, duttile e in possesso di doti che lo distinguono dai propri concorrenti nel ruolo. A partire dal confronto di Campionato contro il Parma.

Zalewski e una funzione da assolvere in Parma-Inter

LA SFIDA – In occasione del match di Campionato che l’Inter giocherà stasera, 5 aprile, contro il Parma al Tardini, Zalewski potrebbe infatti rivestire un ruolo importante nell’ottica dei prossimi impegni dei nerazzurri. Con la mente proiettata anche al match di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma martedì 8 aprile all’Allianz Arena, è plausibile che il polacco possa avere maggiore spazio contro i crociati. Nella consapevolezza secondo cui Inzaghi possa preferirgli altri uomini per la cruciale sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro i bavaresi.