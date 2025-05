Zalewski col Verona mostra due doti utili all’Inter

Zalewski in Inter-Verona ha mostrato come può essere utile a Inzaghi. In particolare con due doti messe in campo nella partita.

SPUNTI DI INTERESSE – In Inter-Verona Zalewski ha trovato la sua seconda presenza da titolare in maglia nerazzurra. Negli ottantacinque minuti in cui è rimasto in campo ha disputato forse la sua miglior prestazione da quando è a Milano. Mostrando in particolare due doti utili a Inzaghi.

APPROCCIO ALLA FASCIA – La prima riguarda il suo approccio al ruolo di esterno. Come visto anche con la Roma, il polacco è un giocatore elettrico, che non si limita alla giocata ordinata o basilare. Questo risulta evidente in un dato. Zalewski in Inter-Verona ha tentato cinque dribbling, realizzandone quattro. Una statistica che diventa addirittura straordinaria se considerate che la media dei nerazzurri di dribbling a partita in Serie A è di quattro. Oltre a questo aspetto di interpretazione personale, c’è la sua duttilità tattica generale.

DUTTILE IN FASCIA – Zalewski col Verona è partito titolare come esterno di sinistra. Il suo ruolo preferito. Ma dal minuto sessantanove per i cambi di Inzaghi si è trovato a spostarsi sulla destra. Il ruolo in cui era partito dal primo minuto col Cagliari, nella sua prima uscita da titolare nell’Inter. Questa capacità di adattarsi su entrambe le fasce risulta fondamentale per la gestione generale della squadra. E Inzaghi infatti la sfrutta come può.