Zalewski brilla in Inter-Verona. Due dati lo certificano!

Nicola Zalewski ha disputato la prestazione più completa, da quando indossa la maglia dell’Inter, nell’ultimo match di Serie A contro il Verona.

OCCASIONE SFRUTTATA – Nicola Zalewski ha colto al meglio l’opportunità garantitagli dal tecnico Simone Inzaghi nella sfida di Serie A tra Inter e Verona. Grazie al turnover, applicato dal piacentino in vista del ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, il polacco ha potuto disporre di un minutaggio considerevole per esprimere al meglio le sue potenzialità. Sfruttando le sue doti in fase offensiva, unite a una personalità non marginale, il calciatore di proprietà della Roma ha rappresentato una delle spine nel fianco della retroguardia degli scaligeri per l’intero arco dell’incontro.

Zalewski spicca in fase offensiva. Due statistiche di Inter-Verona lo testimoniano

DUELLI VINTI – Il primo elemento che salta all’occhio del match di Zalewski è dato dai duelli da lui vinti contro il Verona. Con 7 tentativi andati a buon fine su 11, il polacco si posiziona al primo posto in questa statistica, mettendosi alle spalle Stefan De Vrij (con 6) e Carlos Augusto (con 4). Tale primato non è altro che il riflesso di una partita disputata con intensità e determinazione, da parte del classe 2002, nella convinzione di poter dimostrare di meritarsi un ruolo attivo nell’Inter del futuro.

DRIBBLING EFFETTUATI – Al dato inerente ai duelli vinti si aggiunge anche quello relativo ai dribbling tentati positivamente da parte del polacco. In questo caso, il riferimento è a un elemento che non sorprende: Zalewski è infatti uno dei pochi giocatori con una propensione a sfidare il proprio marcatore per saltarlo e rifinire in fase offensiva. Con 5 tentativi effettuati, di cui 4 andati a buon fine, il polacco supera ampiamente tutti gli altri calciatori presenti in campo nel match dello Stadio San Siro. Alle sue spalle, per quanto riguarda gli altri nerazzurri, figurano Carlos Augusto (con 2 su 2) e Marko Arnautovic (con 1 su 1).

IL GIUDIZIO – Insomma, Zalewski ha impreziosito la sua prestazione con giocate in linea con i suoi valori tecnici, ma non solo. Mostrando quella cattiveria agonistica, risaltata dal dato sui duelli vinti, il polacco ha fatto intravedere di poter offrire soluzioni interessanti all’Inter di Inzaghi. Proseguendo su questa linea, anche contro avversari più pericolosi e in palcoscenici più significativi, Zalewski potrà togliersi molte delle soddisfazioni da lui auspicate. Garantendo all’Inter quel valore aggiunto di cui ha sicuramente bisogno per dotarsi di una veste più creativa, senza però rinunciare alla sua compattezza di base.