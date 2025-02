Zalewski avrà la sua prima occasione da titolare col Genoa?

Nicola Zalewski potrebbe trovare la sua prima maglia da titolare in nerazzurro in Inter-Genoa. Inzaghi infatti per la gara coi liguri deve pensare a delle rotazioni.

ROTAZIONI IN VISTA – Inter-Genoa è una partita che potrebbe vedere novità di formazione. I nerazzurri infatti dalla sfida coi liguri dovranno gestire un nuovo periodo di partite continue, tra cui i big match con Napoli e Atalanta e gli ottavi di Champions League. E questo richiede una certa gestione delle energie. Che potrebbe coinvolgere anche Nicola Zalewski.

Zalewski scalpita e si gioca le sue carte per Inter-Genoa

FIDUCIA DEL TECNICO – Il polacco di Tivoli è stato l’unico arrivo del mercato di gennaio. Un rinforzo che serviva a livello puramente numerico, e che si è dimostrato immediatamente utile. Inzaghi infatti gli ha dato fiducia da subito, mandandolo in campo dopo appena un allenamento. Da lì poi è subentrato praticamente sempre. Dando alla squadra un’alternativa valida sulla fascia, capace di impattare anche in pochi minuti. E se la fiducia di Inzaghi ora facesse un passo in avanti?

POSSIBILE TITOLARE? – Col Genoa delle rotazioni servono. I titolari hanno mostrato limiti fisici e di testa che richiedono una gestione, anche attraverso la panchina. Questo quindi chiama le riserve. E sulla sinistra Carlos Augusto e Zalewski devono gestire i due ruoli. Il polacco quindi potrebbe essere l’opzione forte in caso Dimarco vada in panchina. Un’occasione importante per dimostrare di poter essere ancora più utile all’Inter.