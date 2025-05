Zalewski dietro la punta, altra invenzione di Inzaghi! Sottolinea un’esigenza di mercato

Nell’ultima vittoria dell’Inter contro il Torino, il tecnico nerazzurro ha sorpreso tutti con una nuova intuizione tattica: Nicola Zalewski, esterno naturale, è stato schierato da trequartista alle spalle di Taremi, in coppia con Correa. Una mossa inedita, coraggiosa e anche questa volta, azzeccata da mister Simone Inzaghi. Ma che sottolinea anche un’esigenza di mercato in vista della prossima stagione.

ALTRA INVENZIONE – Nel calcio moderno la versatilità è una dote preziosa, e Simone Inzaghi continua a dimostrare quanto sappia sfruttarla al meglio. Il giovane italo-polacco, arrivato la scorsa estate dalla Roma, ha risposto presente, siglando il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Un gol splendido, frutto di tecnica e personalità: controllo di tacco dribbling secco e tiro a giro alle spalle del portiere granata. Nicola Zalewski è da sempre considerato un jolly tattico: esterno a tutta fascia, sa muoversi sia a destra che a sinistra, con grande corsa e intelligenza. Ma vederlo agire da trequartista puro è stata una novità assoluta. Inzaghi, reduce dal dispendioso passaggio del turno contro il Barcellona in Champions League, ha optato per un ampio turnover contro il Torino e ha colto l’occasione per sperimentare. Il risultato è stato un successo sotto ogni punto di vista.

Zalewski, la nuova posizione evidenzia un’esigenza di mercato

PROSSIME MOSSE – Questa nuova posizione per Zalewski non è solo un’arma in più per il presente, ma lancia anche un segnale preciso in vista del futuro. L’Inter, infatti, ha pochi giocatori capaci di agire tra le linee con rapidità, tecnica e imprevedibilità. Zalewski ha mostrato di poter essere uno di questi, ma da solo non basta: la dirigenza dovrà intervenire sul mercato per rinforzare una zona del campo fondamentale per mantenere alto il tasso qualitativo. Ancora una volta, Simone Inzaghi ha avuto ragione. Ha trasformato un’esigenza in un’opportunità, valorizzando un giovane e inventando una soluzione tattica che potrà rivelarsi preziosa anche in futuro. Zalewski trequartista è l’ultima trovata di un allenatore che non smette di sorprendere.