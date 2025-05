Zalewski a centrocampo, pronta la novità di Torino-Inter!

Nicola Zalewski ha fatto diversi ruoli in questa seconda parte di stagione con Simone Inzaghi. Oggi per Torino-Inter è pronto all’ennesima novità del momento.

SORPRESA! – Nicola Zalewski sarà la grande sorpresa di Torino-Inter. Il giocatore ex Roma, arrivato in prestito con diritto di riscatto, si sta rivelando veramente prezioso nelle rotazioni di Simone Inzaghi e anche oggi la conferma arriva dalla scelta dell’allenatore. Gli indisponibili per il campionato sono numerosi, la gara con il Barcellona ha tolto qualsiasi residuo di energie. Non ci sono Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Pavard e altri non riescono ad iniziare dal primo minuto per evidenti deficit energetici.

CONFERMA – La situazione porterà Inzaghi ad optare per una vera e propria rivoluzione. L’unico già visto martedì con il Barcellona e che oggi sarà confermato è Bastoni in difesa, gli altri sono tutti subentrati o hanno visto la partita dalla panchina. La grande novità di oggi però è appunto Zalewski interno di centrocampo a destra. Prenderà il posto di Nicolò Barella e avrà enormi responsabilità considerando la zona centrale che deve occupare. Lo aiuteranno Asllani e Zielinski, a cui comunque è richiesto un lavoro in più. Una buona prestazione potrebbe convincere la dirigenza a intraprendere la via del riscatto dalla Roma, oggi colui che è esterno di natura si gioca tanto del suo futuro.