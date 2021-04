Zaccagni non è al top della forma, ma l’Inter deve controllarlo a modo

In Inter-Verona i nerazzurri dovranno fare attenzione a Mattia Zaccagni. Il trequartista è un elemento di grande qualità.

ELEMENTO DA NON SCORDARSI – Ultimamente si parla poco di Mattia Zaccagni. Il motivo è presto detto. La sua ultima comparsa nei tabellini delle gare è datata 24 gennaio, contro il Napoli. In quella vittoria per 3-1 mise a referto un gol e un assist. Poi un lungo digiuno. Non per questo bisogna dimenticarsi del trequartista del Verona.

NUMERI DI QUALITA’ – Zaccagni è un elemento di qualità. Con grandi qualità. I suoi numeri dimostrano quanto conta nel gioco offensivo di Juric. Con 5 gol è il secondo miglior marcatore. Con 5 assist è il secondo migliore nei passaggi vincenti. Secondo i rating di Whoscored è il migliore per voto medio, quindi per rendimento. E c’è un ambito in cui spicca in modo netto. I dribbling. Ne completa 1,8 a gara, primo. Un dato che si collega anche ai falli subiti. In quello è addirittura al terzo posto in Serie A con 89 totali. L’Inter dovrà controllarlo.